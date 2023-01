Lombardia | Gelmini | ' Majorino su elettori Terzo Polo? Speranza vana la sua'

Il Sannio Quotidiano

... terzo comma, della Costituzione, è sorto a seguito delle iniziative intraprese da, ... con alcune modifiche rispetto alla bozza elaborata dal ministro Maria Stellanell'aprile 2022. ......Regione, Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti. Serviranno i clochard, tra gli altri, il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara; la senatrice Mariastella; ... Lombardia: Gelmini: ‘Majorino su elettori Terzo Polo Speranza ... Milano, 5 gen. (Adnkronos) – “Speranza vana quella di Majorino. Gli elettori del Terzo Polo confermeranno la loro vocazione riformista, scegliendo in Lombardia Letizia Moratti”. Lo afferma Mariastella ...Definiti otto candidati su dieci di Azione e Iv: in corsa per le elezioni regionali anche Guido Galperti e Massimo Vizzardi ...