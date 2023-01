Lolita Lobosco torna e Luisa Ranieri fa impazzire con la sua gonna metal aderente

(Di giovedì 5 gennaio 2023)in tv nei panni del vicequestorecoi nuovi episodi della seconda stagione di questa fiction di successo. E prima ancora di arrivare sul piccolo schermo, dà un assaggio della sensualità del suo personaggio indossando una fantasticalonguettelizzata che risalta le sue curve perfette, lasciando tutti senza fiato. Le indagini di2, quando e dove vedereL’appuntamento per la seconda stagione de Le indagini diè per domenica 8 gennaio in prima serata su Rai1. In tutto saranno sei serate Mentre suo marito Luca Zingaretti, alias il Commissario Montalbano, si è cimentato in un balletto ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

Donna del Sud, intelligente, coraggiosa, empatica e in carriera. Luisa Ranieri torna a vestire i panni del vicequestore di Bari,, personaggio nato dalla penna di Gabriella Genisi e interpretato alla perfezione dall'attrice, bravissima e bellissima. Una donna a capo di una squadra di soli uomini, che, per essere ...Cecilia Uzzo Fiction 21:25 domani sera stasera in onda 08 Gen Ritornano " Le indagini di": la seconda stagione della fiction liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi va in onda da domenica 8 gennaio, in prima serata su Rai1 . Anche nei nuovi episodi è Luisa ... Lolita Lobosco torna nella Bari del cuore: tutti i luoghi della serie Cinema/Tv. Dopo 'E' stata la mano di Dio' Luisa Ranieri torna in tv nei panni di Lolita - La Torre 1905 - Cinema/TV ...Cinema. Dopo 'E' stata la mano di Dio' Luisa Ranieri torna in tv nei panni di Lolita - La Torre 1905 - Attualità ...