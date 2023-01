Lolita Lobosco | Luisa Ranieri riporta in tv le indagini della vicequestore

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Dopo una prima stagione in grado di raccogliere il 30% di share a puntata, domenica 8 gennaio torna su Rai Uno per una nuova serie di

La Gazzetta del Mezzogiorno

GALLIPOLI - Inizia la seconda stagione della miniserie legata alle indagini del vicequestoree la Puglia e il Salento tornano nuovamente protagonisti, in prima serata, su Rai Uno. Accadrà questa domenica, 8 gennaio, alle 21,25 con la prima delle sei nuove puntate della nuova ...è una donna moderna, tanto concentrata sul lavoro quanto disfunzionale nella vita privata. È dinamica, come la città nella quale vive e si muove. Tornano "Le indagini di" ... Lolita Lobosco torna nella Bari del cuore: tutti i luoghi della serie L’attrice napoletana rimette i tacchi a spillo dell’arguto e affascinante vicequestore di Bari. Ecco che cosa ci ha raccontato ...Domenica In, Luisa Ranieri intervistata dalla zia Mara per la seconda stagione di Lolita Lobosco Continuando con le ospitate da parte del mondo delle miniserie televisive, nel salotto di Mara Venier ...