Lolita Lobosco 2 | Luisa Ranieri torna a indagare | le anticipazioni

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tra le rime fiction del 2023 di Rai 1 c’è. Prevista nella programmazione di Rai 1 per l’autunno, la seconda stagione della serie confarà invece il suo debutto l’8 gennaio in prima serata per sei serate. Sei episodi per2 dopo una prima stagione che aveva infiammato il pubblico, regalando ascolti record a Rai 1.e riparte da dove l’avevamo lasciata… In questa seconda stagioneè alle prese con nuovi casi di omicidio che saprà risolvere con acume e creatività, anche grazie alla collaborazione preziosa dei fidi Forte ed Esposito. Parallelamente, la vicequestore cerca di tener fede alla promessa fatta a suo padre alla fine della prima stagione, ossia ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

Donna del Sud, intelligente, coraggiosa, empatica e in carriera. Luisa Ranieri torna a vestire i panni del vicequestore di Bari,, personaggio nato dalla penna di Gabriella Genisi e interpretato alla perfezione dall'attrice, bravissima e bellissima. Una donna a capo di una squadra di soli uomini, che, per essere ...Cecilia Uzzo Fiction 21:25 domani sera stasera in onda 08 Gen Ritornano " Le indagini di": la seconda stagione della fiction liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi va in onda da domenica 8 gennaio, in prima serata su Rai1 . Anche nei nuovi episodi è Luisa ... Lolita Lobosco torna nella Bari del cuore: tutti i luoghi della serie La Puglia torna in prima serata su Rai Uno. Accadrà domenica 8 alle 21.25 con la prima delle sei puntate dell’attesa seconda stagione della serie “Le indagini di Lolita Lobosco 2”, diretta da Luca Min ...L'interpretazione in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino è valsa a Luisa Ranieri il prestigioso Nastro d'Argento come migliore attrice non protagonista. (ANSA) ...