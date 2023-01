Lo sfogo di Massimiliano Gallo | che toglie un po’ di sassolini dalle scarpe

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 5 gennaio 2023)su Oggi racconta del passato, dei provini, della gavetta fin troppo lunga, degli attori salottieri; del presente, di sua moglie e di un’Italia che è ancora maschilista.ha il dono di raccontarsi anche mentre spiega il suo punto di vista o, come in questo caso, siun po’ dine ha tanti, troppi gli anni in cui ha visto attori girare così tante fiction in due anni e poi sparire quando sono scomparsi i loro “padrini politici”. Possiamo immaginare quanto amaro ha dovuto ingioiare, lui che non è di certo attore e artista vero da Vincenzo Malinconico ma da ben prima.il successo che immagina e a cui aspira è ...