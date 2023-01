“Lo ha deciso prima di morire” Morte Benedetto XVI | si scopre la sua ultima volontà

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Campane a morto hanno risuonato nella Basilica Vaticana quando la bara con le spoglie del Papa emeritoXVI – salutata dai ripetuti applausi – è uscita portata dai sediari, poco dopo le 8.50, per permettere il rosario dei fedeli in piazza San Pietro. Sul feretro del papa emerito il Vangelo aperto: mons. Diego Ravelli, cerimoniere pontificio e mons. Georg Ganswein, segretario particolare di Ratzinger, lo hanno aperto come avviene nei funerali dei papi. Alla memoria tornano le pagine del Vangelo che si aprivano con il vento durante le esequie di Giovanni Paolo II in piazza San Pietro. Una cerimonia “solenne ma sobria”, proprio come aveva chiestoXVI e aveva raccontato il suo segretario particolare padre Georg che attacca Papa Francesco. Il segretario particolare di Joseph Ratzinger si sente un “prefetto dimezzato”. Leggi ...

