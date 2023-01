(Di giovedì 5 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.25 Buongiorno amici di OA Sport. I match precedenti sono terminati, dunque la tra Jannike Thanasiinizierà9.00 ora italiana. A tra poco. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, match di secondo turno dell’ATP 250 di. Dopo la vittoria netta per 2 set a zero contro Kyle Edmund torna in campo il nativo di San Candido. Dall’altra parte della rete l’altoatesino troverà il beniamino di casa, il quale proprio su questi campi 12 mesi fa ha conquistato il primo titolo ATP. Il pubblico a favore è uno dei motivi per cui Janniknon dovrà sottovalutare l’avversario odierno, ...

OA Sport

Jannikaffronta Thanasi Kokkinakis agli ottavi del torneo ATP 250 di Adelaide 1. Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e ...A difendere i colori azzurri ci sarà Jannik, presente nel tabellone principale, che può ... Questa la programmazionedel torneo maschile ATP 250 di Adelaide su Sky Domenica 1° gennaio dalle ... LIVE Sinner-Kokkinakis, ATP Adelaide 2023 in DIRETTA: si comincia alle 9.00! Tutte le giornate di gara potranno essere seguite in diretta su Sky, il canale di riferimento sarà Sky Sport Tennis, e in streaming su NOW.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Kokkinakis, match di secondo turno dell’ATP 250 di Adelaide. Dopo la vi ...