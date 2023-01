LIVE Sinner-Kokkinakis 6-5 | ATP Adelaide 2023 in DIRETTA | si assicura il tie-break l’italiano

OA Sport

Jannikaffronta Thanasi Kokkinakis agli ottavi del torneo ATP 250 di Adelaide 1. Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e ...A difendere i colori azzurri ci sarà Jannik, presente nel tabellone principale, che può ... Questa la programmazionedel torneo maschile ATP 250 di Adelaide su Sky Domenica 1° gennaio dalle ... LIVE Sinner-Kokkinakis 2-2, ATP Adelaide 2023 in DIRETTA: si salva con il servizio l'italiano CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Kokkinakis, match di secondo turno dell’ATP 250 di Adelaide. Dopo la vi ...Jannik Sinner affronta Thanasi Kokkinakis negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Adelaide 1. Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog ris ...