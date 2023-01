LIVE Sinner-Kokkinakis 3-2 | ATP Adelaide 2023 in DIRETTA | si salva con il servizio l’italiano

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Game: arriva il primo errore didi questo game, in cui ha avuto 3 palle break. Ad-40 Ottima prima ad uscire per, che poi può appoggiare il dritto dal lato opposto. 40-40 Si rimane in questo game per via di un errore di rovescio del. Ad-40 Ancora una volta si apre il campo con una buona prima, per poi concludere con un dritto comodo. 40-40 Uno-due giocato alla perfezione dall’azzurro, che annulla anche la terza palla break. 40-Ad Altro regalo da parte di, che non sfrutta l’ottima prima messa in campo. 40-40 Nastro italiano!! Scambio prolungato che si conclude con un rovescio diche colpisce il nastro e si trasforma in una palla corta ...