LIVE Sinner-Kokkinakis 2-1 | ATP Adelaide 2023 in DIRETTA | si salva con il servizio l’italiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Ottimo kick utilizzato dall’australiano sulla seconda, che manda fuori giri. 15-0 Primo ACE dell’incontro per, che serve alla T. 2-1 Game: ACE ad uscire a chiudere un game che era nato male. Bravoa rimediare. 40-30 Torna a dare una mano il, con un’ottima prima al corpo. 30-30 Si spegne in rete il passante lungolinea di, che aveva trovato una risposta insidiosa, la quale ha costrettoa venire a rete. 15-30 Dimezza lo svantaggio, trovando un ottimo angolo con il rovescio. 0-30 Tiene molto bene lo scambio sulla diagonale del dritto l’australiano, che fa muovere l’avversario costringendolo all’errore. 0-15 ...

Jannik Sinner affronta Thanasi Kokkinakis agli ottavi del torneo ATP 250 di Adelaide 1. A difendere i colori azzurri ci sarà Jannik Sinner, presente nel tabellone principale. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Kokkinakis, match di secondo turno dell'ATP 250 di Adelaide.