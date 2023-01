(Di giovedì 5 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.20 CAMION – Al km 140 van Kasteren allunga in maniera decisa e porta a 2:02 il suo margine su van den Brink. Terzo Loprais a 2:53, quarto de Baar a 4:09. 11.20– Al km 282 svetta Al-con 35 secondi di vantaggio su Loeb e 41 su Peterhansel, quarto Sainz a 1:17, quindi Al Rajhi a 4:43. Lategan crolla a 7:26. 11.20 QUAD – Al km 282 comanda sempre Moreno Flores con 49 secondi su Copetti e 1:23, mentre Giroud accusa 7:17 11.05 MOTO – Si susseguono gli arrivi al traguardo di Ha’il: Vanha sempre il miglior crono di giornata con un vantaggio di 13? su Cornejo Florimo, 5’13” su Klein, 8’41” su Price e 10’05 su Howes. 11.00– Lo stage è arrivato al km 282 con Al-sempre più leader con 35 secondi di ...

OA Sport

Infine il 24 maggio è la data dell'uscita italiana de La sirenetta ,action della celebre ... Seydou e Moussa, che lascianoper raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le ...... la sitcom è caratterizzata non soltanto dall'integrazione di ripreseaction con animazioni in ... l'École ha conosciuto una rapida espansione e oggi vanta sedi a Marsiglia,, Madrid e ... LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Van Beveren vicino al successo, tra le auto vola Al-Attiyah L'olandese a 15 km dalla conclusione della quarta speciale è rimasto bloccato con il suo Iveco Powerstar in cima a una duna. Il camion di Janus era in una posizione così angolata che il motore Cursor ...Il pilota francese forma insieme a Nicolas Rey il secondo equipaggio della squadra del nove volte campione del mondo rally, che si è impegnata alla Dakar con lo scopo di provare a far emergere i Polar ...