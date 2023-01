LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Van Beveren in trionfo | tra le auto vola Al-Attiyah

(Di giovedì 5 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.40– Al km 326 prosegue il dominio di Al-con 1:05 su Sainz e 1:24 su Loeb, quato Peterhansel che perde parecchio e ora accusa 1:49. 11.40 QUAD – Al km 282 sempre in vetta Moreno Flores con 49 secondi su Copetti e 1:23 su Medeiros 11.40 CAMION – Al km 182 dominio di van Kasteren con 4:23 su van den Brink e 4:35 su Loprais 11.35 MOTO – Paolo Lucci giunge al traguardo con 29’07” di gap dal vincitore di giornata e a 14’13” dal francese Dupantier, che si porta dunque al comando della generale nella Rally 2 con 3’55” di margine sull’azzurro. Nella graduatoria assoluta, Skyler Howes guida la generale con 44? di vantaggio su Kevin Benavides, 1’40” su Mason Klein, 2’20” su Toby Price, 4’22” su Vane 4’52” su Barreda. 11.20 CAMION – Al km 140 van ...

OA Sport

Infine il 24 maggio è la data dell'uscita italiana de La sirenetta ,action della celebre ... Seydou e Moussa, che lascianoper raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le ...... la sitcom è caratterizzata non soltanto dall'integrazione di ripreseaction con animazioni in ... l'École ha conosciuto una rapida espansione e oggi vanta sedi a Marsiglia,, Madrid e ... LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Van Beveren vicino al successo, tra le auto vola Al-Attiyah L'olandese a 15 km dalla conclusione della quarta speciale è rimasto bloccato con il suo Iveco Powerstar in cima a una duna. Il camion di Janus era in una posizione così angolata che il motore Cursor ...Il pilota francese forma insieme a Nicolas Rey il secondo equipaggio della squadra del nove volte campione del mondo rally, che si è impegnata alla Dakar con lo scopo di provare a far emergere i Polar ...