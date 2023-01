LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Van Beveren in trionfo | tra le auto successo per Al-Attiyah

(Di giovedì 5 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00– Al-fa suo lo stage con 1:57 su Sainz e 3:44 su Peterhansel. Quarto Al Rajhi a 8:43, mentre Loeb lascia sul terreno 20 minuti. 13.00 QUAD – Moreno Flores vince la frazione con 53 secondi su Copetti e 1:24 su Medeiros. 13.00 CAMION – Ai 282 km, in attesa di van Kasteren, comanda Loprais con 4 secondi su Vandenbrink e 1:05 su van den Brink 12.40 QUAD – Stage ormai all’arrivo, Moreno Flores difende i suoi 49 secondi su Copetti. 12.40 CAMION – Al km 234 sempre van Kasteren ampiamente primo con 4:54 su Loprais e 5:04 su van den Brink 12.40– Al traguardo Al-chiude con 1:57 su Sainz e 3:44 su Peterhansel, mentre Loeb chiude a 19:58! 12.20– Primi arrivi per quanto riguarda le ...

Il pilota della Honda completa l'impresa sfiorata ieri e si impone spuntandola sul compagno di squadra Cornejo. Cambia anche la leadership, con Sanders che perde quasi 27 minuti e precipita ottavo. Or ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa dell'edizione 2023 della Dakar. La corsa pi ...