LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Van Beveren in trionfo | tra le auto Al-Attiyah vicino al successo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20– Primi arrivi per quanto riguarda le. Al-precede Sainz per 1:57 e Peterhansel per 3:44 12.00– Al km 326 Al-mantiene 1:05 su Sainz e 1:24 su Loeb, quarto a 1:49 Peterhansel. 12.00 QUAD – Stage quasi all’arrivo, Moreno Flores sempre in vetta con un margine risicato su Copetti e Medeiros. 12.00 CAMION – Al km 210 van Kasteren allunga a 5:02 il suo vantaggio su Loprais, quindi a 5:17 van den Brink 11.40– Al km 326 prosegue il dominio di Al-con 1:05 su Sainz e 1:24 su Loeb, quato Peterhansel che perde parecchio e ora accusa 1:49. 11.40 QUAD – Al km 282 sempre in vetta Moreno Flores con 49 secondi su Copetti e 1:23 su Medeiros 11.40 CAMION – Al km ...