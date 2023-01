LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Toby Price subito in testa tra le moto

(Di giovedì 5 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.40 QUAD – Alexandre Giroud detiene il settimo tempo provvisorio dopo 37 km, a 1’06” dall’attuale leader diMarcelo Medeiros. Il secondo miglior pilota di quad, Francisco Moreno Flores, è solo un secondo dietro al brasiliano. Manuel Andújar, con il casco con i colori della bandiera argentina, è nono, a 1’34” dal leader della. 07.35ha fatto segnare il miglior tempo provvisorio al secondo intermedio. L’australiano ha 28” di vantaggio su Pablo Quintanilla, ma il cileno ha già guadagnato oltre 1’27” di bonus ed è quindi virtualmente in. Ross Branch era 41° alla partenza, ma è al 10° posto provvisorio dopo 37 km. Al primo intermedio (dopo 37 km), Joan Barreda, che sta aprendo ...

LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: da Ha'Il a Ha'Il per uno ... CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa dell'edizione 2023 della Dakar. La corsa pi ...Dopo la terribile tappa di ieri caratterizzata dal maltempo, la Dakar riservata ai camion ha ritrovato ilprevedibile terreno desertico nella speciale numero 4 vinta dall'Iveco di Macik che recupera ci ...