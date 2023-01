LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Toby Price in testa tra le moto dopo 182 km | tra le auto Al-Attiyah fa il vuoto

(Di giovedì 5 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.00 QUAD – Lo stage odierno sta producendo distacchi amplissimi. Al km 140 è al comando Giroud con 39:47 su Moreno Flores e 1:07.11 su Andujar, quindi Kancius a un’ora e 12 e Copetti a 1:17. 09.00– Anche tra lestiamo assistendo a ritardi clamorosi. Al comando al km 90 c’è Al-con 18:32 su Peterhansel e 19:07 su Al Rajhi. Quarto Sainz a 33:10, mentre tutti gli altri sfiorano l’ora di ritardo. 09.00 CAMION – Sta prendendo il via anche lo stage dedicato ai camion. I primi piloti hanno preso il via. 08.45 QUAD –90 km, Francisco Moreno Flores ha ripreso il controllo della speciale, con un vantaggio di 58” su Pablo Copetti. Lasi sta rivelando più complicata per Alexandre Giroud, che ha concesso 4’34” ...

OA Sport

Infine il 24 maggio è la data dell'uscita italiana de La sirenetta ,action della celebre ... Seydou e Moussa, che lascianoper raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le ...... la sitcom è caratterizzata non soltanto dall'integrazione di ripreseaction con animazioni in ... l'École ha conosciuto una rapida espansione e oggi vanta sedi a Marsiglia,, Madrid e ... LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Toby Price subito in testa tra le moto CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa dell’edizione 2023 della Dakar. La corsa pi ...Nella classifica generale il qatariota e campione in carica Al-Attiyah consolida il suo vantaggio. Nelle moto, lo spagnolo Barreda ha vinto la sua prima ...