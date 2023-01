LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Toby Price in testa tra le moto dopo 140 km | scattate le auto

(Di giovedì 5 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.10– Nessun cambiamento in140 km.continua a far registrare il miglior tempo140 km. Pablo Quintanilla detiene il 2° miglior tempo, ma grazie ai suoi bonus è virtualmente il leader della speciale. Skyler Howes occupa il 3° posto. Mason Klein, Nacho Cornejo e Adrien Van Beveren sono tra i 2 e i 3 minuti in ritardo rispetto al miglior tempo. 08.00– Scattato anche Peterhansel. Stéphane Peterhansel ha concluso ladi ieri al secondo posto, perdendo per 16” la vittoria dinumero 50 tra le. Secondo pilota a partire, “Mister” si trova a 18’52” da Nasser Al Attiyah, terzo ...

OA Sport

Infine il 24 maggio è la data dell'uscita italiana de La sirenetta ,action della celebre ... Seydou e Moussa, che lascianoper raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le ...... la sitcom è caratterizzata non soltanto dall'integrazione di ripreseaction con animazioni in ... l'École ha conosciuto una rapida espansione e oggi vanta sedi a Marsiglia,, Madrid e ... LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Toby Price subito in testa tra le moto CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa dell’edizione 2023 della Dakar. La corsa pi ...Dopo la terribile tappa di ieri caratterizzata dal maltempo, la Dakar riservata ai camion ha ritrovato ilprevedibile terreno desertico nella speciale numero 4 vinta dall'Iveco di Macik che recupera ci ...