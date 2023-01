LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Mason Klein leader tra le moto dopo 234 km | tra le auto vola Al-Attiyah

Leggi su oasport

11.00– Lo stage è arrivato al km 282 con Al-sempre piùcon 35 secondi di vantaggio su Loeb e 41 su Peterhansel. Quarto Sainz a 1:17, mentre Al Rajhi crolla a 4:43. 11.00 QUAD – Il gruppo sta per raggiungere il km 282, mentre al 234 rimane in vetta Moreno Flores con 48 secondi su Copetti e 1:19 su Medeiros. Andujar perde 6:11. 11.00 CAMION – Laè al km 140 con van den Brink al comando con 51 secondi su Loprais e 1:14 su de Baar. Macik crolla a 3:56 in sesta posizione. 10.45– Sei piloti hanno completato la prova speciale: il francese Adrien Van Beveren è in testa al momento (anche grazie ai 41? di bonus) con un margine di 13? sul cileno Cornejo Florimo e 8'41" sull'australiano Toby Price.