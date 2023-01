LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Mason Klein leader tra le moto dopo 234 km | tra le auto Loeb al comando

OA Sport

Infine il 24 maggio è la data dell'uscita italiana de La sirenetta ,action della celebre ... Seydou e Moussa, che lascianoper raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le ...... la sitcom è caratterizzata non soltanto dall'integrazione di ripreseaction con animazioni in ... l'École ha conosciuto una rapida espansione e oggi vanta sedi a Marsiglia,, Madrid e ... LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Toby Price in testa tra le moto dopo 182 km, tra le auto comanda Peterhansel CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa dell’edizione 2023 della Dakar. La corsa pi ...Sébastien Loeb conquista la sua prima tappa in questa Dakar 2023, dove, di fatto, è già fuori dai giochi per il successo finale. Ottima tappa per le Audi di Peterhansel e Sainz. Al-Attiyah allunga su ...