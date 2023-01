LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Mason Klein leader tra le moto dopo 234 km | tra le auto grande battaglia

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.20– Al km 210 ora è Al-Attiyah a comandare la classifica con 10 secondi su Loeb e 22 su Peterhansel. Quarto Sainz a 1:34, mentre Ekstroem è quinto a 2:10 10.20 QUAD – In attesa del passaggio ai 234 km, al km 210 si conferma in vetta Morendo Flores con 49 secondi su Copetti e 1:24 su Medeirosa. Andujar accusa 6:14, Giroud 7:14 10.20 CAMION – Al km 90 si porta al comando van Kasteren con 43 secondi su van den Brink e 1:15 su Macik. Quarto Loprais a 1:22, quinto de Baar a 1:44. 10.05– Paolo Lucci, ottimo 18° assoluto all’intermedio del km 234, non è ancora transitato al way point del km 282 e rischia di aver perso davvero tanto tempo rispetto al suo rivale diretto per laship nella Rally 2, il francese Dumontier. 10.00– ...