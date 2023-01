LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Mason Klein leader tra le moto dopo 234 km | tra le auto comanda Peterhansel

(Di giovedì 5 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.25– Lo statunitensedetta il passo anche al way point del km 234 con 16? di vantaggio sul cileno Cornejo Florimo, 42? sul francese Van Beveren (che ha però accumulato 41? di bonus) e 2’02” sull’austriaco Walkner. 09.20– Primi passaggi al km 140. Al comando ancoracon 20 secondi di margine su Loeb e 22 su Al-Attiyah. Quarto Sainz a 42 secondi, mentre Al Rajhi accusa 1:51. Crolla a 4:16, invece Lategan 09.20 QUAD – Al km 140 si conferma la prima posizione di Moreno Flores con 49 secondi su Copetti e 1:23 su Medeiros. Andujar accusa 6:16, Girou 7:17. 09.20 CAMION – Al km 37 primi passaggi: l’equipaggio di van den Brinkcon 23 secondi su Macik e 25 su Loprais. 9.08 ...

LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Toby Price in testa tra le moto dopo 182 km, tra le auto comanda Peterhansel CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa dell'edizione 2023 della Dakar. La corsa pi ...Doppietta francese tra le auto nella quarta frazione ad Ha'Il. Loeb precede il connazionale Peterhansel di soli 13 secondi, terzo Carlos Sainz. Nelle moto, invece, tappa allo spagnolo Barreda davanti ...