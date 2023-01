LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | da Ha’Il a Ha’Il per uno stage ricco di insidie

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quintadell’edizionedella. La corsa più dura del mondo si prepara per la complicatissimache, senza ombra di dubbio, metterà particolarmente alla frusta i partecipanti, con un percorso che si annuncia lungo e selettivo. Laodierna prevede 373 chilometri di prove speciali e ben 270 di trasferimento. Il fondo, tuttavia, sarà davvero durissimo per i piloti. Per tutta la lunghezza del tracciato infatti dovranno sfidare sabbia e dune del deserto dell’Arabia Saudita, per una prova ad anello che non lascerà ...