LIVE – Cittadella-Juventus 0-1 | Coppa Italia femminile 2022 2023 DIRETTA

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Latestuale di, match valido per la fase a gironi della. Le bianconere, detentrici del titolo, tornano in campo nella prima gara dell’anno contro la squadra di mister Colantuono. Calcio d’inizio allo Stadio Pier Cesare Tombolato dialle ore 14.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. DOVE VEDERE IL MATCH IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-1 (30? Zamanian) 30?- GOOL!!! Zamanian entra in area palla al piede e fra due avversari insacca col destro: 0-1 25?- Equilibrio in questa frazione di gioco con occasioni da entrambe ...

Indice Partite in Direttadel giorno Pronostici per oggi e calcio in tv Programma delle ... In Italia troviamo solo il calcio femminile con- Juventus delle ore 14.30 valida per la Coppa ... Diretta Cittadella - Juventus Women Coppa Italia 0-0: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali 2' Occasione Juve: Beerensteyn dribbla un'avversaria e imbuca per Zamanian che va al tiro, ma è troppo centrale e debole 1' Inizia la partita 14:29 Squadre ...FORMAZIONI UFFICIALI Cittadella: Toniolo; La Rocca, Peruzzo, Masu, Ferin, Pizzolato, Asta, Nichele, Ambrosi, Kongouli, Benedetti. All. Colantuono ...