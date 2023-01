LIVE – Biathlon | sprint femminile Pokljuka 2023 | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Latestuale delladi, valida per la Coppa del Mondo 2022/di. Saranno cinque le azzurre al via: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler e Federica Sanfilippo. Appuntamento alle ore 14.20. Sportface.it vi terrà compagnia conin tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 14:10 – Buon pomeriggio a tutti i lettori di Sportface. Dopo la pausa natalizia torna la Coppa del Mondo di. In Slovenia si parte con la gara. SportFace.