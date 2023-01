LIVE Biathlon | 7 | 5 km Sprint Pokljuka 2023 in DIRETTA | Vittozzi e Wierer vogliono interrompere il digiuno sulla pista slovena

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.58 Una tappa, poi, in cui rivedremo in azione la campionessa norvegese Marte Olsbu Røiseland. La scandinava, out nella prima parte di stagione per recuperare dai postumi del fuoco di sant’Antonio, sarà tra le attrazioni delle specialità in Slovenia. 13.55 Grande curiosità per le prestazioni della 32enne nativa di Vipiteno, dopo i risultati ottenuti sia nelche nello sci di fondo in ambito nazionale e non, tali da far discutere non pocosua esclusione dalla squadra tricolore dele sull’attuale momento vissuto dalle fondiste nostrane. 13.52 A completare il roster tricolore saranno Samuela Comola (pettorale n.26), Rebecca Passler (pettorale n.43) e Federica Sanfilippo (pettorale n.61). 13.49 Sarà uno svantaggio? Lo scopriremo. ...