LIVE Biathlon | 7 | 5 km Sprint Pokljuka 2023 in DIRETTA | Vittozzi e Wierer per l’exploit su una pista poco amica

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa start-list dellafemminile – Come seguire la gara in tv/streaming – La presentazione della tappa Buongiorno e bentrovati alladella 7,5 kmfemminile della quarta tappa di Coppa del Mondo di2022-. Sulle nevi di(Slovenia) assisteremo alla prova sui due poligoni e le emozioni non mancheranno di certo. Come al solito sarà necessario condensare la velocità sugli sci stretti e precisioni nelle serie di tiro. Ogni errore potrà costare molto caro nella massimizzazione del proprio risultato. In questa sede l’Italia non ha mai potuto fregiarsi della vittoria, dal momento che Dorotheae Lisahanno ...