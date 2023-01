(Di giovedì 5 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:22 Ilperò può contare su tanti elementi di grandissimo spessore e servirà dunque una giornata perfetta allaper riuscire a tornare acon il sorriso. I ragazzi di Saras Jasikevicius, che nello scorso match in Europa hanno superato la Stella Rossa ai supplementari, hanno finora vinto 11 partite su 16 e si trovano dunque attualmente in prima posizione nella graduatoria europea insieme al Baskonia e al Monaco. 20:18 I ragazzi di coach Sergio Scariolo, che in questo momento si trovano in 13ma posizione in classifica con un record di 7-9, proveranno quest’oggi a vincere ancora per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff (attualmente all’ottavo posto c’è l’Anadolu Efes con uno score di 8-8) e per cancellare con grande velocità la ...

OA Sport

Vi aspettano una pista di pattinaggio, la toy factory e tantissimi spettacoli. Visitando ... incorniciato dalla Città Eterna, in contemporanea con altre 18 località estere, come Parigi,,...Una competizione che non ammette cali di tensione basti pensare che ieri ilha faticato ... Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine PREMIER LEAGUE 21:00 Chelsea - Manchester City ... LIVE Barcellona-Virtus Bologna, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: serve l'impresa in Catalogna La Virtus Bologna è a Barcelona, dove incontra i padroni di casa alle ore 20:30 al Palau Blaugrana nella giornata numero 17 o cosiddetta ultima di andata di EuroLeague Basketball.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...