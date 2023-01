LIVE Barcellona-Virtus Bologna 75-83 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | le V Nere compiono l’impresa e si avvicinano alla zona playoff

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:33 La nostratestuale termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata! 22:31 Grazie a questo successo la squadra di Scariolo è salita momentaneamente in 11ma posizione con uno score di 8-9 e si è dunque avvicinata(lo Zalgiris, ottavo, ha un record di 9-8). 22:29 Da segnalare in casa emiliana i 20 punti di Lundberg, i 14 di Ojeleye e i 10 di Jaiteh. Fondamentali poi anche i 6 assist a testa di Teodosic e Shengelia. Alnon sono invece bastati i 12 punti di Vesely e gli 11 a testa di Da Silva, Laprovittola (per lui anche 10 assist) e Kuric. 22:27 È la seconda impresa di fila per lain ...