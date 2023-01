LIVE Barcellona-Virtus Bologna 70-76 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | V Nere avanti a due minuti dal termine

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75-82 Tripla di Laprovittola ma ormai è finita. 11” è poi potrà partire la festa delle V. 72-82 2/2 dalla lunetta per Mirotic. 70-82 2/2 di Pajolaaa! Ormai è quasi fatta. 1’07” sul cronometro. Pajola subisce fallo da Higgins! Nel frattempo i tifosi dellapresenti in tribuna sono scatenati. Jasikevicius chiama il time out. 1’33” alla fine. 70-80 Pajola fenomenale in difesa! L’azzurro ruba palla a Laprovittola e fa partire il contropiede dellache si conclude con un altro canestro di Ojeleye. 70-78 Ojeleye trova spazio in area e segna due punti importantissimi! Jasikevicius chiama il time out. 2’03” sul cronometro. 70-76 Tripla di Teodosiccccc! +6 per le Va 2’34” daldella quarta frazione. Che ...