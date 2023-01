LIVE Barcellona-Virtus Bologna 15-26 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | ottimo primo quarto delle V Nere

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-30 Tripla di Sanli. Ora lasta iniziando a faticare a trovare il canestro e ilne sta approfittando per accorciare sempre di più. 22-30 2/2 dalla lunetta per Higgins. Weems commette il quinto fallo di squadra in questo. 6’06” alla fine deltempo. 20-30 Da Silva realizza due tiri liberi. 18-30 Mickey riceve da Teodosic e segna il +12 per la. Sono tre finora gli assist del serbo. 18-28 Bel giro palla delche si conclude con la tripla di Abrines. 15-28 2/2 dalla lunetta per Bako. Bako subisce fallo da Da Silva. Ci saranno due tiri liberi per il numero 7 degli ospiti. INIZIA IL SECONDO! 20:50 Grandissimoperiodo della ...