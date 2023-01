L’italiano “architetto di Putin” latitante a Mosca | «Trattato come un terrorista Non torno in Italia»

Leggi su open.online

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Lanfranco Cirillo, autodefinitosi «l’di» e indagato dalla procura di Brescia per una serie di reati fiscali, non ha alcuna intenzione di tornare in. «La Russia è la mia casa. Qui ho il mio lavoro, i miei interessi e le mie principali relazioni. Al momento non ho motivo, e neppure desiderio, di rientrare in, visto il trattamento che mi è stato riservato» ha dichiarato oggi, 5 gennaio, parlando in merito al mandato d’arresto che pende a suo carico. «Mi è stato detto che non avrei neppure la possibilità di prendere un aereo per venire in, perché è stato diffuso un mandato Interpol nei miei confronti, addirittura una red notice (metodo che usa l’Interpol per richiedere di localizzare, arrestare o estradare un criminale o sospetto tale, ndr), normalmente riservata a ...