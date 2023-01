Lipstick Effect | cos’è e perché è considerato “un brutto segno” in economia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Non tutti conosconoile perchè vieneundagli economisti. Il termine, sottintende l’aumento delle vendite di rossetto, un prodotto di cosmetica che le donne acquisterebbero in quantità maggiori in tempo di crisi. In Germania, nel 2022 si è registrato un incremento del 16% della vendita di rossetti, un dato che ha rispolverato il temuto termine “Effetto rossetto”. Di, gli economisti ne hanno parlato già negli anni ’30, all’indomani del crollo di Wall Street, quando i produttori di cosmetici registrarono una aumento anomalo della vendita di rossetti. L’acquisto del rossetto, secondo gli studi che sono stati fatti, è una reazione, spesso inconscia, alla paura del domani, un piccolo lusso che ...

la Repubblica

