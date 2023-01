L’inverno caldo batte i record di temperatura in Europa

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – Le temperature particolarmente calde che si sono registrate in tuttadurante i primi giorni del nuovo anno, hanno portato gli attivisti a chiedere un'azione più rapida contro il cambiamento climatico. Centinaia di località hanno visto infrangere idinegli ultimi giorni, dalla Svizzera alla Polonia all'Ungheria, che ha registrato temperature fino a 18,9 gradi Celsius il 1° gennaio. I picchi dihanno effetti pericolosi, come far sì che le piante inizino a crescere prima dell'arrivo della primavera o che gli animali escano dal letargo prima del tempo, rendendoli vulnerabili a successive ondate di freddo.