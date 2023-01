L’intervista a Riccardo Cucchi sui disservizi di DAZN | «Più piattaforme per avere più possibilità di scelta»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 5 gennaio 2023)è un giornalista e famoso radiocronista sportivo che ha lavorato alla RAI dal 1979 al 2017, quando ha fatto la sua ultima radiocronaca a Tutto il calcio minuto per minuto, la popolare trasmissione radiofonica di Rai Radio 1. A partire dal 1994 ha lavorato come radiocronista della Nazionale italiana e come “prima voce” di Tutto il calcio minuto per minuto. Nel corso degli ultimi anni ha spesso espresso, anche tramite alcuni tweet, le sue perplessità riguardanti, la società che gestisce il servizio a pagamento di streaming di eventi sportivi e che trasmette in esclusiva gran parte delle partite del campionato di Serie A maschile. Lo scorso febbraioaveva già rilasciato a Giornalettismo delle dichiarazioni riguardanti la trasmissione in streaming delle partite di calcio e in particolare i ...