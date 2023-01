L' inflazione italiana a dicembre rallenta ma di poco | a dicembre è +11 | 6 per cento

Il Post

Sul versante, i prezzi alla produzione di Eurolandia sono calati, nel mese di novembre, così come l'ha registrato un rallentamento a dicembre, nella stima preliminare ...Gli indici si prendono dunque una pausa, nonostante il forte rialzo dei titoli delle vendite al dettaglio con le notizie positive sull'(+2,1% l'Euro Stoxx 600) e i viaggi (+1,1%) con le ... A dicembre l’inflazione in Italia è diminuita di poco Pensioni rivalutate, stipendi (quasi) fermi a trent'anni fa. E' la doppia faccia dell'inflazione, che nel 2022 si è mangiata, secondo l'Istat, all'incirca il 7 per ...Rallenta l’inflazione in Italia. Stando, infatti, alle prime stime di dicembre 2022 diffuse dall’ISTAT, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ...