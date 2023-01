L’impermanenza per riscoprire il patrimonio della Gamec

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo sempre più camaleontica. Molti forse non lo sanno ma ilmusealeconta oltre 3000 opere d’arte, comprendo lavori dai primi del Novecento fino ai giorni nostri. Opere donate alla città da collezionisti privati oppure acquisite negli anni attraverso fondi e premi. Molte di queste opere però non trovano spazio di essere esposte al pubblico rimanendo chiuse nei magazzini del museo. È così che dal 2018 è nata “La Collezione Impermanente” un progetto che rompe il concetto statico dell’esposizione permanente reinventando in modo innovativo e coinvolgente l’ampiodel museo per presentarlo al pubblico. Attraverso la “Collezione Impermanente” le opere riescono ad essere visibili a rotazione all’interno degli spazi espositivi, di volta in volta ...