Lillo Petrolio a RTL 102 5 presenta la sua nuova serie televisiva “Sono Lillo” | Le dichiarazioni

(Di giovedì 5 gennaio 2023)a RTL 102.5 hato la sua” Leè attore, comico, cantante, musicista, conduttore, doppiatore e fumettista. Non c’è una cosa che non sappia fare. Talmente tante sfaccettature di talento che ha dovuto inventare degli alter ego, come il famosissimo Posaman. «», siai microfoni di RTL 102.5 «anzi, Pasquale», specifica. «Mio padre mi ha chiamato come mio nonno, ma quando vedi un bambino che gattona non lo puoi chiamare Pasquale, che è un nome da cinquantenni. Quindi da lì hanno iniziato a chiamarmi ...

RTL 102.5

... una serie TV in 8 episodi prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video, è stata creata e scritta dacon la regia di Eros Puglielli. Nel cast figurano, Pietro Sermonti,...... resta il ricatto su gas eIl 6° pacchetto potrebbe non essere nemmeno in agenda di ...della Squadra mobile di Palermo La Barbera rispose che il neofascista non era in Sicilia di Marco"6 ... Lillo Petrolo a RTL 102.5: «C’è tanto di me in Posaman, è la mia parte infantile» Unico. Inarrestabile. In diretta in radiovisione su RTL 102.5 Lillo Petrolo ha presentato la sua nuova serie televisiva “Sono ...Ospite negli studi RDS di Roma, Lillo Petrolo ha presentato la nuova serie per Prime Video on-air con Anna Pettinelli e Leo Di Bello.