Libia | uno Stato fallito che l' Italia continua a finanziare e ad armare

Globalist.it

LaStato fallito che l'Italia continua a finanziare. E ad armare. Siamo ormai oltre il perseverare è diabolico. Cambiano i governi, i presidenti del Consiglio, i ministri degli Esteri, le ......europeo a esternalizzare i controlli di confine andasse a foraggiare nazioni note per avere... che Frontex avrebbe insabbiato Non soloNella sola, l'Europa ha investito almeno 42 ... Libia, uno Stato fallito anche per l’Onu. E neanche a Natale c’è pace per i migranti Entrambi provenienti da una casa prigione in Libia, ora sbarcati finalmente a Ravenna. Adil, vittima di torture e abusi, era incapace di parlare, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...