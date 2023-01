“L’hanno già saputo” Silvia Toffanin | la notizia clamorosa | è il nome di una donna famosa

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023)e Amadeus, dopo il no a Sanremo il caso si arricchisce di una nuova puntata. Nei giorni scorsi Mediaset ha rilanciato un’Ansa in cui si annunciava il rifiuto dellaa partecipare al Festival, salvo poi cancellare dai social ogni traccia di quella nota. Amadeus, da parte sua, aveva spiegato per larghi capi come erano andate le cose. L’occasione era stata la presentazione dello show Rai del 31 dicembre. “Avevo chiesto adi esserci per il mio primo Sanremo nel 2020 e lei carinamente aveva declinato l’invito, dicendomi: ‘non mi sento di doverlo farlo adesso, magari più avanti vediamo’”. “Ho un rapporto fraterno con Graziellina (Graziella Lopedota, manager di, ndr) perché eravamo entrambi legati al nostro amico che ...