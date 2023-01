L’evento Callas Tribute Prize New York 

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Vittoriana Abate in America ha condotto il prestigioso evento targato Rai. Madrina dell’evento l’attrice Claudia Gerini di Cataldo Calabretta andra’ in onda sabato 7 gennaio in prima serata alle ore 20 su RAI San Marino, canale 831 e su Sky canale 520. Grande successo per l’evento targato Melos International dell’ideatore e produttore Dante Mariti, condotto dalla giornalista di RaiUno Vittoriana Abate, che si è svolto a New York, in ricordo della indimenticabile Maria Callas, il soprano più celebre del mondo, in occasione del suo 99esimo compleanno. L’evento presente, nel suo trailer, per alcuni giorni anche sui maxi schermi di Times Square. E’ una fredda notte d’inverno, il 2 dicembre 1923 : Maria Callas, la divina, nasce a New York, in un ospedale di Manhattan. Proprio nella Grande Mela nell’Istituto di Cultura Italiana a Park Avenue, si sono dati appuntamento i più grandi soprani ...