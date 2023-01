L’Epifania e la cometa | tutti abbiamo bisogno di una stella Scrive D’Ambrosio

Leggi su formiche

(Di giovedì 5 gennaio 2023) “I cattolici vanno dalla fede all’intelligenza, il mondo si muove piuttosto dall’intelligenza alla fede”, lo affermava Paolo VI in un dialogo con Jean Guitton. Papa Montini, autentico papa conciliare, ha penetrato, più di altri pontefici, lo spirito di questo mondo, con molta umiltà e profondità, lontanissimo da qualsiasi atteggiamento professorale o di chiusura agli altri, perché magari considerati inferiori intellettualmente o ostili al cristianesimo o figli di Chiese cristiane o religioni ritenute “minori”. I percorsi dei cattolici e del “mondo” sono tanti, tantissimi:degni di rispetto e di essere conosciuti e approfonditi, purché non offendano la dignità umana e non ledano l’integrità fisica e intellettuale di piccoli e grandi. I Magi, checi riporta in primo piano, sono, a un tempo, persone di fede e di ragione, in ricerca della ...