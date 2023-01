Lenovo ThinkPhone by Motorola | al CES2023 arriva lo smartphone di Lenovo per le aziende

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Negli ultimi 30anni ThinkPad, il brand didedicato ai notebook per le, è diventato sinonimo per i suoi clienti di affidabilità, sicurezza ed innovazione, basti pensare che alcuni modelli della gamma sono usati sulla Stazione Spaziale Internazionale. Al CES 2023 il colosso globale della tecnologia presenta una nuova categoria di prodotti a marchio “Think” con l’arrivo delby, unopensato per offrire in ambito business le stesse garanzie di sicurezza ed affidabilità dei notebook della famiglia ThinkPad, con un design che richiama quello di alcuni dei modelli più recenti, come il ThinkPad 1 Carbon, e le più recenti innovazioni in ambito mobile di, azienda del gruppo ...

Ma ora, in leggero anticipo sulla presentazione ufficiale che si terrà al CES 2023 ,(che ... L'immagine condivisa ci dà ufficialmente un assaggio del design del, permettendoci di ...MotorolaUna scocca in kevlar, il rosso come colore distintivo di alcuni elementi primari e un design che strizza l'occhio ai portatili che hanno fatto la storia di. Questo è l'... Lenovo ThinkPhone si mostra online: ecco come sarà ThinkPhone by Motorola è lo smartphone perfetto per essere utilizzato insieme ai notebook Lenovo. È pensato per tutti i professionisti e promette maggiore produttività attraverso gli strumenti integra ...Sono diverse le novità annunciate da Lenovo durante il CES 2023 per la famiglia di prodotti ThinkBook, pensata per i professionisti. Eccole tutte ...