Lecce | Maleh | «Nessun dubbio sul venire qui»

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Le parole di Youssef, centrocampista marocchino ex Fiorentina, alla conferenza stampa di presentazione alYoussefha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore del. PAROLE – «Non ho avuto dubbi ad accettare diqui. Avevo altre possibilità mapenso sia il posto giusto per me. Questa squadra ha tanta voglia e lo ha dimostrato anche ieri sera. Ho notato subito un grandissimo gruppo. Ieri ero già pronto, da un mese mi sono allenato tutti i giorni svolgendo anche le amichevoli. Ho spinto per arrivare il prima possibile e cercherò di aiutare i compagni per raggiungere l’obiettivo salvezza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

