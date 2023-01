Lecce - Lazio 2 - 1 | le pagelle | Zaccagni c' è | Milinkovic flop

...30 Salernitana - Milan 1 - 2 12:30 Sassuolo - Sampdoria 1 - 2 14:30 Spezia - Atalanta 2 - 2 14:30 Torino - Verona 1 - 1 16:30 Roma - Bologna 1 - 0 16:302 - 1 18:30 Cremonese - Juventus ...Sarri (all.) 5 Il calo atletico o mentale, dopo mezz'ora, è evidente. Forse doveva anticipare i cambi. C'è un limite di cui si parla poco: lasoffre l'aggressività e non riesce più a ...L’Inter si aggiudica il big match, vittorie anche per Milan e Juventus. Impresa Lecce: Lazio battuta in rimonta Si chiude con la prima sconfitta in campionato del Napoli questo sedicesimo turno di cam ...[themoneytizer id=”99064-6] Aveva ragione Sarri a temere questo lungo stop e a non considerare la sua banda guarita dai soliti black out. Il Lecce domina e merita di vincere con umiltà e intensità, a ...