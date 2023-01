Le interviste al termine di Udinese-Empoli

quotidianodipuglia.it

... sociali e anche personali " in molti dibattiti,e articoli. Ecco una piccola selezione ... ma anche capire se se ne può trarre qualcosa di "buono", nel senso culinario del. L'...... on January 4, 2023 (Photo by Isabella BONOTTO / AFP) Le parole di Spalletti Nelle... non sono stati così pericolosi: l'unico arrivato aldi una manovra lineare è stato quello di ... Bene, quaranta anni da genio mediatico nel libro di Buoncristiano e Primosig Controverso, provocatorio, talvolta brutalmente franco: il rapporto tra Carmelo Bene e la stampa (ma in altra sede anche quello non meno impattante con la tv) trova finalmente la ...Controverso, provocatorio, talvolta brutalmente franco: il rapporto tra Carmelo Bene e la stampa (ma in altra sede anche quello non meno impattante con la tv) trova finalmente la ...