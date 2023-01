Le indagini di Lolita Lobosco 2 in streaming | dove vederlo?

Fanpage.it

'LediLobosco', torna in tv Luisa Ranieri: 'Una donna forte, autorevole, coraggiosa, moderna ma anche fragile, imperfetta e disfunzionale a livello sentimentale, come una donna di oggi'. ...È la brillante vicequestore protagonista della serie LediLobosco , che l' 8 gennaio torna su Rai 1 con il primo dei sei episodi della seconda stagione. L'attrice napoletana Luisa ... Le indagini di Lolita Lobosco 2, Luisa Ranieri: Guido, inseguo e arresto su tacco 12, un incubo Questa volta la fiction è composta da sei puntate, due in più rispetto al primo capitolo. Di seguito una programmazione completa delle puntate che andranno in onda su Rai 1. Al via da domenica 8 genna ...Scopriamo subito quante puntate ha Le indagini di Lolita Lobosco 2, nuovo capitolo della fiction Rai ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi.