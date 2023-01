Le indagini di Lolita Lobosco 2 | dall’8 gennaio 2023 Rai 1

Fanpage.it

Luisa Ranieri torna in Tv dall'8 gennaio su Rai1 per sei prime serate con la seconda stagione della serie LediLobosco , in cui interpreta una vicequestore di Bari a capo di una squadra di soli uomini. La serie, liberamente tratta dai romanzi della scrittrice Gabriella Genisi, ha ottenuto ...LediLobosco 2, quando e dove vedere Luisa Ranieri. L'appuntamento per la seconda stagione de LediLobosco è per domenica 8 gennaio in prima serata su Rai1. In tutto ... Le indagini di Lolita Lobosco 2, Luisa Ranieri: Guido, inseguo e arresto su tacco 12, un incubo La Puglia torna in prima serata su Rai Uno. Accadrà domenica 8 alle 21.25 con la prima delle sei puntate dell’attesa seconda stagione della serie “Le indagini di Lolita Lobosco 2”, diretta da Luca ...L'attrice napoletana torna su Rai 1 a guidare la squadra di poliziotti in servizio a Bari. Dall'8 gennaio per sei prime serate ...