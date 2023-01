Le farmacie ucraine unite nel segno delle cripto

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – Mentre la situazione umanitaria in Ucraina rimane critica, le imprese locali cercano di escogitare dei metodi per garantire la tenuta del sistema economico e la stabilità della catena degli approvvigionamenti. Sono queste due esigenze ad aver convinto la catena diANC ad accettare il pagamento in valuta digitale per gli acquisti effettuati presso i suoi punti vendita o sul suo sito internet. Ad assisterla, le competenze, le strutture e le tecnologie dell’exchange Binance, leader globale del comparto fintech. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il Sole 24 ORE

... "Ogni volta che attaccano mando dei soldi alle forze armate. E il mio modo di resistere". ... bere un tè, informarvi su dove ci sono fontanelle attive, o negozi eaperte", ha scritto ..."I proprietari dioffrivano materiale medico - sanitario, e gli amici che avevano caffè o ... Un giorno, l'esercito russo ha bloccato completamente le retie per un po' di tempo i ... Carenza farmaci non solo in Italia, dalla Francia alla Grecia è allarme: ecco cosa sta accadendo Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - "La carenza di alcuni farmaci d'uso comune e stagionale continua a essere una realtà. Le difficoltà riguardano i più utilizzati antinfiammatori, antipiretici e antibi ...Antibiotici e antipiretici ma anche antiepilettici, antipertensivi e antitumorali in Italia e non solo sono diventati quasi introvabili.