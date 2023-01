Lazio | Maraio | ' lista Psi con D' Amato | regione laboratorio politico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - È in via di ultimazione ladel Partito SociaItaliano a sostegno del candidato Presidente del centrosinistra, Alessio D'. Oggi il Segretario del Psi, Enzo, insieme al Segretario Regionale, Gian Franco Schietroma, al Segretario della federazione sociaromana, Andrea Silvestrini, ha definito la partecipazione dei socialisti alla competizione elettorale del prossimo 12 febbraio e sono state delineate le liste per le varie circoscrizioni della. Si legge in una nota. “Le elezioni regionali nelsono un importante appuntamento per il centrosinistra e possono divenire unper le prossime sfide elettorali con un candidato sostenuto da una larga coalizione ...