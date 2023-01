(Di giovedì 5 gennaio 2023) Si è chiuso un cerchio ieri pomeriggio per Gabriel. L'attaccante del Lecce, in gol contro laper il momentaneo 1-1,...

Calciomercato.com

... consentendogli così di consumare una(la politica è anche questo e chi non lo ammette è ... peraltro il primo dopo le politiche, cioè il voto per due regioni:e Lombardia. Cosa fa Conte, ......questa situazione - ha sottolineato - è che i Cinque Stelle stanno al governo della Regione... Ladi Armandino In provincia di Latina a muoversi tra le linee c'è la sottiledi ... Lazio, la vendetta di Strefezza | Serie A Intervistato da TMW, Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha analizzato così la vittoria di ieri contro la Lazio: «Direi che è stata una grande soddisfazione tornare al Via del Mare dopo una ...D'Amato propone un ticket ai 5 Stelle e il capo di Azione s'infuria. Tutto mentre torna la voglia di M5s: Cuperlo non firma l'appello di Barca ma ...